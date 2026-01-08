إعلان

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"

كتب : سهيلة أسامة

01:21 م 08/01/2026

دياب

علقت هاجر الإبياري، زوجة الفنان دياب، على خوضه تجربة الكوميديا في موسم دراما رمضان 2026، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت هاجر: "فكرة إن دياب بيعمل كوميدي في رمضان دي مضحكاني من قبل ما أتفرج".

ويستعد الفنان دياب لخوض موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "بحجر واحد"، يقدم خلاله شخصية كوميدية، ويشاركه بطولة العمل الفنان مصطفى غريب.

يُذكر أن الفنان دياب قدّم العام الماضي شخصية "أسعد" في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، وشاركه البطولة كل من مي عز الدين وآسر ياسين.

هاجر الإبياري

