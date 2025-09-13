رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري



القاهرة ـ مراسل مصراوي

فاجأ سيف الجزيري المحترف التونسي بصفوف الزمالك، الحضور في مباراة فريقه أمام المصري بخوضه تدريبات تأهيلية خاصة وعدم مغادرته أرضية الملعب بعد قرار المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا باستبعاده من القائمة التي ستواجه الفريق البورسعيدي.



وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويأتي ذلك في لفتة على انضباط اللاعب والتزامه بقرارات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الذي أعلن في وقت سابق عدم مشاركة اللاعب مع الفريق في ظل قيادته للزمالك قبل أن يوافق على عودته بعد اعتذاره.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري "دوري نايل".

تشكيل الزمالك لمباراة المصري

ويبدأ فيريرا مدرب الزمالك مباراة المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا ، عدي الدباغ، آدم كايد.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

