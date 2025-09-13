مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد المصري 0-0

07:23 م السبت 13 سبتمبر 2025
    المصري والزمالك (7) (1)
    المصري والزمالك (3) (1)
    المصري والزمالك (1) (1)
    المصري والزمالك (8) (1)
    المصري والزمالك (2) (1)
    المصري والزمالك (5) (1)
    المصري والزمالك (4) (1)
متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دور نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا ، عدي الدباغ، آدم كايد.

تشكيل المصري البورسعيدي للقاء

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف -محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر .

خط الهجوم : منذر طمين - صلاح محسن.

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: فرصة خطيرة للمصري بعد عرضية خطيرة من كريم العراقي ويقابلها لاعب المصري برأسية ولكنها تصطدم بزميله.

الدقيقة 8: فرصة خطيرة للزمالك، بعد انفراد من عدي الدباغ بالمرمى ولكن عصا صبحي حارس مرمى المصري يتصدى للكرة.

الدقيقة 9: فرصة خطيرة للمصري، بعد انفراد من صلاح محسن يمر من حارس المرمى، ثم يسقط على أرض الملعب وسط مطالبات بركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة.

الزمالك والمصري الدوري المصري مباراة الزمالك والمصري نادي الزمالك
