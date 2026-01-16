لعنة صاحب الأرض.. ماذا ينتظر السنغال أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟

"الشورت واسع".. لقطة طريفة بين إمام عاشور وحسام حسن في مباراة مصر والسنغال

يواجه منتخب السنغال تحديًا تاريخيًا جديدًا عندما يصطدم بالمغرب، صاحب الأرض، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، في مواجهة تعيد فتح ملف العقدة التي لازمت “أسود التيرانجا” أمام مستضيفي البطولة في الأدوار الإقصائية.

وخلال مشاركاته القارية، فشل المنتخب السنغالي في تحقيق أي انتصار إقصائي أمام أصحاب الأرض، حيث ارتبطت كل مواجهاته السابقة بخيبات متكررة.

ومع وصول نسخة 2025 إلى محطتها الأخيرة، يجد منتخب السنغال نفسه أمام اختبار جديد لكسر هذه اللعنة، عندما يلاقي المغرب في النهائي.

وجاءت محطات الإخفاق السنغالي أمام أصحاب الأرض كالتالي:

1990: الخسارة أمام الجزائر في نصف النهائي.

2000: الخسارة أمام نيجيريا في ربع النهائي.

2004: الخسارة أمام تونس في ربع النهائي.

2006: الخسارة أمام مصر في نصف النهائي.

2023: الخروج أمام ساحل العاج بركلات الترجيح.