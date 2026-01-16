مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

لعنة صاحب الأرض.. ماذا ينتظر السنغال أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:35 ص 16/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (6)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (3)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (6)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (2)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السنغال (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه منتخب السنغال تحديًا تاريخيًا جديدًا عندما يصطدم بالمغرب، صاحب الأرض، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، في مواجهة تعيد فتح ملف العقدة التي لازمت “أسود التيرانجا” أمام مستضيفي البطولة في الأدوار الإقصائية.

وخلال مشاركاته القارية، فشل المنتخب السنغالي في تحقيق أي انتصار إقصائي أمام أصحاب الأرض، حيث ارتبطت كل مواجهاته السابقة بخيبات متكررة.

ومع وصول نسخة 2025 إلى محطتها الأخيرة، يجد منتخب السنغال نفسه أمام اختبار جديد لكسر هذه اللعنة، عندما يلاقي المغرب في النهائي.

وجاءت محطات الإخفاق السنغالي أمام أصحاب الأرض كالتالي:

1990: الخسارة أمام الجزائر في نصف النهائي.

2000: الخسارة أمام نيجيريا في ربع النهائي.

2004: الخسارة أمام تونس في ربع النهائي.

2006: الخسارة أمام مصر في نصف النهائي.

2023: الخروج أمام ساحل العاج بركلات الترجيح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية مباراة المغرب والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
شئون عربية و دولية

استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات