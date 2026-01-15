فيديو أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس العاصمة

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة السابعة في كأس عاصمة مصر.

وافتتح لاعب الأهلي جراديشار هدف التقدم للمارد الأحمر، قبل أن يدرك فريق طلائع الجيش بهدف التعادل عن طريق اللاعب محمد عاطف في الدقيقة 58، وخطف فارس حاتم لاعب طلائع الجيش هدف الفوز في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز تصدر طلائع الجيش جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 6 نقاط ليحتل المركز السادس.

وتمكن طلائع الجيش بعد فوزه على الأهلي وتصدره المجموعة الأولى في الصعود إلى دور ربع نهائي كأس العاصمة، بينما ودع النادي الأهلي البطولة في المركز السادس.

