بعد سقوط مسار وفوز القناة.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

ومن أبرز مباريات أمس فوز فريق القناة على نظيره لافيينا بهدفين دون رد، بينما سقط فريق مسار أمام نظيره الترسانة بنتيجة 2-0.

وحافظ فريق القناة على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين المصري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني فريق مسار برصيد 35 نقطة.

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين المصري:

1- القناة - 42 نقطة

2- مسار - 35 نقطة

3- أبوقير للأسمدة - 35 نقطة

4- بترول أسيوط - 34 نقطة

5- مالية كفر الزيات - 28 نقطة

6- الداخلية - 27 نقطة

7- المصرية للاتصالات - 26 نقطة

8- لاقيينا - 25 نقطة

9- الترسانة - 25 نقطة

10- المنصورة - 25 نقطة

11- بروكسي - 23 نقطة

12- السكة الحديد - 22 نقطة

13- الإنتاج الحربي - 20 نقطة

14- أسوان - 18 نقطة

15- ديروط - 16 نقطة

16- طنطا - 15 نقطة

17- راية الرياضي - 15 نقطة

18- بلدية المحلة - 13 نقطة