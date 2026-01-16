مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأحد ويناقش آثار التغيرات المناخية

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حيث يعقد جلساته العامة على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ومن المقرر، أن يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي".

كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة".

ويواصل المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

