الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس العاصمة

كتب - يوسف محمد:

12:12 ص 16/01/2026
اختتم نادي الزمالك أمس مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر، بالفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز، رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة ذاتها.

ويشارك نادي الزمالك في المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "المصري البورسعيدي، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك للعودة للمشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف المسابقة خلال الفترة الماضية لمشاركة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا.

ويلاقي نادي الزمالك، يوم 20 يناير الجاري نظيره فريق إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بكأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

الموت يفجع مدرب حراس الأهلي السابق

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخروج من كأس عاصمة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك والمصري نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة

