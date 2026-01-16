موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس العاصمة

أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي

اختتم نادي الزمالك أمس مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر، بالفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز، رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة ذاتها.

ويشارك نادي الزمالك في المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "المصري البورسعيدي، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك للعودة للمشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف المسابقة خلال الفترة الماضية لمشاركة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا.

ويلاقي نادي الزمالك، يوم 20 يناير الجاري نظيره فريق إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بكأس عاصمة مصر.

