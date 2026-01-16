مباريات الأمس
15 صورة ترصد رد فعل اليوتيوبر سبيد مع شبيه فان دايك

كتب : محمد عبد الهادي

12:18 ص 16/01/2026 تعديل في 01:25 ص
ألتقي اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، شبيه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وذلك خلال جولته السياحية في مصر.

ورصدت الكاميرات رد فعل اليوتيوبر سبيد بعدما تفاجئ بشبيه فان دايك، حيث بدت عليه علامات الاستغراب والدهشة.

ويتواجد سبيد في مصر ضمن جولته للمناطق السياحية، حيث قام بزيارة الأهرامات بالجيزة، والمتحف المصري الكبير وبعض المناطق والمعالم الأثرية.

سبيد مع شبيه فان دايك شبيه فان دايك سبيد اليوتيوبر سبيد

