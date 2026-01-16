15 صورة ترصد رد فعل اليوتيوبر سبيد مع شبيه فان دايك

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس العاصمة

ألتقي اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، شبيه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وذلك خلال جولته السياحية في مصر.

ورصدت الكاميرات رد فعل اليوتيوبر سبيد بعدما تفاجئ بشبيه فان دايك، حيث بدت عليه علامات الاستغراب والدهشة.

ويتواجد سبيد في مصر ضمن جولته للمناطق السياحية، حيث قام بزيارة الأهرامات بالجيزة، والمتحف المصري الكبير وبعض المناطق والمعالم الأثرية.

