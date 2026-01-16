مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي

كتب : مصراوي

12:50 ص 16/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    استوري زوجة محمد حمدي (1)
  • عرض 20 صورة
    استوري زوجة محمد حمدي (2)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي (5)
  • عرض 20 صورة
    زوجة محمد حمدي (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    زوجة محمد حمدي (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    زوجة محمد حمدي (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (12) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (8) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (11) (1)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (11) (1)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (12) (1)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (15) (1)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشرت شيرين حمدي زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها محمد حمدي.

وشاركت شيرين عبر خاصية "الستوري" صورة لزوجها محمد حمدي داخل المستشفى وعلقت: "الحمد لله".

وقد أجرى محمد حمدي أمس الخميس عملية الرباط الصليبي فى أحد المستشفيات في ألمانيا.

وكان حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة مصر وبنين الماضية، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد حمدي محمد حمدي إصابة محمد حمدي صور زوجة محمد حمدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هتفوا لميسي".. موقف محرج لليوتيوبر سبيد في شوارع القاهرة (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

"هتفوا لميسي".. موقف محرج لليوتيوبر سبيد في شوارع القاهرة (فيديو)
"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
محافظ القاهرة يكشف حقيقة إخلاء وإزالة منطقة الزبالين بمنشأة ناصر
أخبار مصر

محافظ القاهرة يكشف حقيقة إخلاء وإزالة منطقة الزبالين بمنشأة ناصر
أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي
رياضة محلية

أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات