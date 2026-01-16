أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس العاصمة

15 صورة ترصد رد فعل اليوتيوبر سبيد مع شبيه فان دايك

القاهرة - مصراوي

نشرت شيرين حمدي زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها محمد حمدي.

وشاركت شيرين عبر خاصية "الستوري" صورة لزوجها محمد حمدي داخل المستشفى وعلقت: "الحمد لله".

وقد أجرى محمد حمدي أمس الخميس عملية الرباط الصليبي فى أحد المستشفيات في ألمانيا.

وكان حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة مصر وبنين الماضية، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.