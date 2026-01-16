بيراميدز ينتظر قرار ماييلي الأخير بشأن التجديد

يترقب نادي بيراميدز حسم ملف تجديد عقد مهاجمه فيستون ماييلي، في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم الجاري

وكشف جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولي بيراميدز منحوا ماييلي مهلة أخيرة من أجل حسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع الفريق وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور أن اللاعب لم يوقع حتى الآن على عقود التجديد، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من شهر يناير المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بيراميدز.

وأشار إلى أن إدارة النادي قدمت عرضاً رسمياً لماييلي بقيمة 5 ملايين دولار لمدة موسمين، لافتاً إلى أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على التجديد عقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، إذ سارت المفاوضات بشكل إيجابي قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز طالب اللاعب بحسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة، في انتظار القرار النهائي من مهاجم الفريق