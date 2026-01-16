مباريات الأمس
حقيقة اهتمام الأهلي بضم مصطفى قابيل

كتب : نهي خورشيد

12:13 ص 16/01/2026 تعديل في 12:19 ص

مصطفى قابيل

كشف الإعلامي جمال الغندور نقلاً عن مصدر داخل نادي أربيل العراقي، تفاصيل ما تردد بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب الشاب مصطفى قابيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات تلفزيونية أن ما حدث اقتصر فقط على استفسار من جانب النادي الأهلي عن اللاعب، دون تقديم أي عرض رسمي لضمه حتى الآن.

وأكد المصدر أن مصطفى قابيل مستمر مع صفوف أربيل خلال الموسم الحالي، مشدداً على أن اللاعب غير مطروح للبيع، ولن يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

