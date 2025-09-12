مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 3
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن تحركات مجلس إدارة الأهلي بعد اعتذار محمود الخطيب

05:58 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته الكبرى
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب (1)
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب (2)
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب (6)
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف مجلس إدارة النادي بعد اعتذار محمود الخطيب عن استكمال مهمته مع النادي، وعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة للنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: " سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، بعد قرار محمود الخطيب رئيس النادي بتقديم استقالته واعتذاره عن خوض انتخابات الدورة المقبلة".

وأضاف: "هناك مشاورات حاليا بين أعضاء مجلس إدارة النادي، لتحديد موعد هذا الاجتماع العاجل".

واختتم المصدر تصريحاته: "خالد مرتجي يترأس اجتماع المجلس لمناقشة كل الملفات الانشائية والإدارية القائمة حاليا، إلى الاتفاق على خريطة العمل حتى موعد الانتخابات المقبلة ومن قبله موعد الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النادي".

وكان محمود الخطيب أعلن في وقت سابق من اليوم، رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي وعدم ترشحه لانتخابات النادي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

جوارديولا يصدم الجماهير بشأن إصابة عمر مرموش

هجرة غير شرعية.. وفاة لاعب عراقي في تركيا بحادث مأساوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي استقالة الخطيب مجلس إدارة الأهلي رئاسة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

يضم 21 طابقًا.. إخلاء عاجل لبرج سكني مائل في الإسكندرية (صور)
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام