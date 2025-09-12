الكشف عن تحركات مجلس إدارة الأهلي بعد اعتذار محمود الخطيب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف مجلس إدارة النادي بعد اعتذار محمود الخطيب عن استكمال مهمته مع النادي، وعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة للنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: " سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، بعد قرار محمود الخطيب رئيس النادي بتقديم استقالته واعتذاره عن خوض انتخابات الدورة المقبلة".

وأضاف: "هناك مشاورات حاليا بين أعضاء مجلس إدارة النادي، لتحديد موعد هذا الاجتماع العاجل".

واختتم المصدر تصريحاته: "خالد مرتجي يترأس اجتماع المجلس لمناقشة كل الملفات الانشائية والإدارية القائمة حاليا، إلى الاتفاق على خريطة العمل حتى موعد الانتخابات المقبلة ومن قبله موعد الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النادي".

وكان محمود الخطيب أعلن في وقت سابق من اليوم، رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي وعدم ترشحه لانتخابات النادي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

جوارديولا يصدم الجماهير بشأن إصابة عمر مرموش

هجرة غير شرعية.. وفاة لاعب عراقي في تركيا بحادث مأساوي