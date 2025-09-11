مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 1
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 1
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

0 0
18:00

الأولمبي الباجي

جميع المباريات

إعلان

موعد أول مباراة للأهلي بعد انتهاء التوقف الدولي

07:48 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (2)_3
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (1)_2
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (2)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (9)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة (2)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت فترة التوقف الدولي التي تخللها العديد من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن جميع القارات.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر، على ملعب استاد المقاولون العرب.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة، والخسارة من بيراميدز، والفوز على فاركو برباعية دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي موعد مباراة الأهلي وإنبي الدوري المصري بيراميدز مباراة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة