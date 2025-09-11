موعد أول مباراة للأهلي بعد انتهاء التوقف الدولي

كتب - محمد القرش:

انتهت فترة التوقف الدولي التي تخللها العديد من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن جميع القارات.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر، على ملعب استاد المقاولون العرب.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة، والخسارة من بيراميدز، والفوز على فاركو برباعية دون رد.