جميع المباريات

أول قرار من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك بعد مباراة سيراميكا

04:57 ص السبت 09 أغسطس 2025
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (2)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (4)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
كتب - يوسف محمد:

قرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواصلة لاعبي الفريق الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب بالدوري دون راحة، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا أمس.

ونجح الفارس الأبيض، في تحقيق الفوز أمس على حساب سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض تدريباته الجماعية بشكل طبيعي اليوم السبت دون راحة، بعد فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وحقق الزمالك فوزا هاما، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا أمس الجمعة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

الزمالك وسيراميكا يانيك فيريرا نادي الزمالك قرار فيريرا بعد الفوز على سيراميكا الدوري المصري
