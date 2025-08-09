تعليق غامض من نجم الزمالك السابق على مباراة الفريق وسيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على فوز الزمالك على حساب سيراميكا كليوباترا أمس في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتفرجت اتكيفت قلقان".

ونجح نادي الزمالك أمس، في تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

وسجلت مباراة الفارس الأبيض وسيراميكا كليوباترا أمس، الظهور الرسمي الأول للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، الذي تولى قيادة الفريق في يوليو الماضي.

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

