مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

تعليق غامض من نجم الزمالك السابق على مباراة الفريق وسيراميكا كليوباترا

01:50 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور 2
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور 1
  • عرض 15 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسيراميكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على فوز الزمالك على حساب سيراميكا كليوباترا أمس في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتفرجت اتكيفت قلقان".

ونجح نادي الزمالك أمس، في تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

وسجلت مباراة الفارس الأبيض وسيراميكا كليوباترا أمس، الظهور الرسمي الأول للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، الذي تولى قيادة الفريق في يوليو الماضي.

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:
شاهد بالفيديو هدف محمد شحاته للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا

"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور الزمالك وسيراميكا نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك والمقاولون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري