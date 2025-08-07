مباريات الأمس
"الصفقة الثالثة".. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب جديد

09:16 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع حارس المرمى محمود جاد، قادما من فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعد صفقة محمود جاد، هى الثلاثة لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أبرم الفريق صفقتين من قبل، وهما الثنائي إيفرتون دا سيلفا قادما من أوسترافا التشيكي ومصطفى زيكو قادما من زد.

وجاء قرار بيراميدز بالتعاقد مع جاد، في إطار خطة تدعيم بأفضل العناصر والصفقات، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، الذي سيشهد مشاركة النادي في عدد من البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وكان الحارس محمود جاد انتقل إلى النادي المصري البورسعيدي في سبتمبر من عام 2022، قادما من فريق إنبي.

والجدير بالذكر أن جاد شارك، خلال الموسم الماضي رفقة فريق المصري البورسعيدي، في 30 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه 25 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

نادي بيراميدس آخر أخبار نادي بيراميدس محمود جاد المصري البورسعيدي بيراميدز يتعاقد مع محمود جاد
