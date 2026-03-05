إعلان

نائب أمريكي ينتقد الحرب على إيران: ليست فنزويلا وحولنا المرشد لـ "شهيد"

كتب : محمد جعفر

03:17 م 05/03/2026

توماس ماسي

انتقد النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، توماس ماسي، الإدارة الأمريكية، الأربعاء، بسبب ما وصفه بعجزها عن تقديم تفسير واضح للتدخل العسكري الأمريكي في إيران، وذلك عقب العملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران السبت الماضي.

وقال ماسي إن "إيران ليست فنزويلا، والمرشد لم يكن رئيسًا بل قائدًا دينيًا"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة وإسرائيل حوّلتا المرشد الإيراني إلى شهيد".

وتابع: "لقد أنفقنا بالفعل مليارات الدولارات، وبكل أسى هناك ست عائلات أمريكية ستواري أبناءها وبناتها الثرى، ولأجل ماذا؟ هذه الإدارة لا تستطيع حتى الآن أن تعطينا إجابة واضحة ومباشرة عن سبب إطلاق هذه الحرب الاستباقية".

ويأتي ذلك في وقت رفض فيه الجمهوريون مشروع قرار يهدف إلى إلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل أي عمل عسكري أمريكي مستقبلي ضد إيران، وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 ضد الإجراء، ما أدى إلى إسقاطه، ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على القضية نفسها، اليوم الخميس.

إيران وأمريكا الحرب على إيران الكونجرس الأمريكي قرار الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي ترامب

