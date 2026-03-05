إعلان

ضبط 10 أشخاص استغلوا 17 طفلًا في أعمال التسول بمحافظة الجيزة

كتب : علاء عمران

03:20 م 05/03/2026

تمكنت الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من توجيه ضربة أمنية قوية لتشكيل عصابي بنطاق محافظة الجيزة، تخصص في الاتجار بمعاناة الأطفال.


وأسفرت الحملات عن ضبط 10 متهمين (رجل، و9 سيدات – لـ 5 منهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في ميادين وشوارع الجيزة، محققين من وراء ذلك أرباحاً غير مشروعة.
استغلال البراءة

ونجحت القوات في إنقاذ 17 طفلًا أحداث من المعرضين للخطر، كانوا بصحبة المتهمين حال قيامهم بأعمال التسول، وبمواجهة الجناة اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في تحريض الأطفال واستغلالهم مادياً في الشوارع.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت الأجهزة الأمنية تسليم المجني عليهم من الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.

وزارة الداخلية محافظة الجيزة استغلال الأطفال مكافحة التسول

