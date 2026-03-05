إعلان

الأمن ينجح في كشف ملابسات واقعة سحل سيدة بالقاهرة وتحديد هوية الجاني

كتب : علاء عمران

03:24 م 05/03/2026

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على سيدة بالضرب بمنطقة الشرابية بالقاهرة، في واقعة أثارت غضباً واسعاً بين المواطنين عقب انتشار الفيديو.

وبالفحص والتحري الدقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه سائق مركبة "توك توك"، كما تم تحديد هوية السيدة المعتدى عليها، وبالفحص تبين أنها شقيقة المتهم ومقيمة بذات الدائرة.
خلافات أسرية

وكشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 21 فبراير الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين المتهم وشقيقته نتيجة خلافات عائلية قائمة بينهما، قام على إثرها بالاعتداء عليها بالضرب في الطريق العام. وبسؤال المجني عليها، أكدت صحة ما ورد في مقطع الفيديو واتهمت شقيقها بالاعتداء عليها.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

