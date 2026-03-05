نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الخميس، في توجيه ضربة أمنية قوية لأحد العناصر الإجرامية بمحافظة الجيزة، لتورطه في محاولة غسل أموال طائلة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال التوسع في شراء الوحدات السكنية الفاخرة، وامتلاك أسطول من السيارات الحديثة، بالإضافة إلى تأسيس عدة شركات تجارية لتكون ستاراً لنشاطه الإجرامي، في محاولة منه للإفلات من الرقابة الأمنية.

صفقة الربع مليار

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 250 مليون جنيه، تم حصرها من خلال الفحص الدقيق لممتلكاته وأرصدته والشركات التي قام بتأسيسها، لتؤكد وزارة الداخلية قدرتها على تتبع خيوط الجرائم المالية مهما بلغت درجة تعقيدها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للكشف عن كافة ملابسات النشاط الإجرامي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الاقتصاد الوطني.