حادث بلبيس.. ضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

01:01 م 05/03/2026

حادث بلبيس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط سائق سيارة نقل ثقيل متسبب في حادث تصادم مروع مع سيارة سوزوكي كانت تقل تلاميذ في طريقهم إلى الحضانة والمدرسة بطريق بلبيس العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 9 آخرين وسائق بإصابات متفرقة.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث صباح اليوم عندما اصطدمت سيارة النقل بالسيارة السوزوكي التي كانت تقل تلاميذ إحدى المدارس الخاصة، ما أدى إلى وقوع المصابين وسقوط الطفل المتوفى. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية، فيما تم التحفظ على جثمان الطفل المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

متابعة النيابة العامة والمحافظ

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين ومتابعة الحالة الصحية للأطفال، مع تقديم الدعم النفسي للأهالي.

كما زار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الأطفال المصابين للاطمئنان عليهم ومؤازرة أسرهم، موجهاً بتقديم الرعاية الطبية والمعنوية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق المتسبب في الحادث، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

حادث بلبيس العاشر إصابة أطفال الشرقية وفاة طفل مستشفى العاشر من رمضان

