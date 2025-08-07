ريال مدريد يُقيل أخصائية التغذية بعد واقعة تسمم مبابي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إقالة أخصائية التغذية للفريق الأول، إيتزيار جونزاليس دي أريبا، بعد عام واحد فقط من تعيينها، رغم تبقي عام آخر في عقدها.

وبحسب الصحفي سيرخيو جوميز، فإن قرار الإقالة تم اتخاذه بعد نهاية مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية، في خطوة تشير إلى عدم رضا الإدارة عن أدائها خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن واقعة التسمم الغذائي التي تعرض لها النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال تواجده مع الفريق في الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة، كانت السبب الرئيسي وراء هذا القرار.

وكان مبابي قد غاب عن مباريات ريال مدريد في دور المجموعات من البطولة ضد كل من الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي، بعد إصابته بأعراض حادة من التهاب المعدة والأمعاء، والتي استدعت نقله إلى المستشفى.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية آنذاك، أن مبابي شعر بتوعك أثناء صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، قبل أن تتفاقم حالته الصحية بعد الوصول، حيث ارتفعت درجة حرارته وظهرت عليه أعراض التسمم الحاد.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتسمم غذائي ناتج عن بكتيريا يُرجح وجودها في الدواجن، ما أدى إلى فقدانه نحو 6 كيلوجرامات من وزنه، في تغير بدني بدا واضحًا على اللاعب.