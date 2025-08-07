مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

ريال مدريد يُقيل أخصائية التغذية بعد واقعة تسمم مبابي.. ما القصة؟

07:32 م الخميس 07 أغسطس 2025
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد2
    مشاركة كيليان مبابي
    مشاركة كيليان مبابي أمام يوفنتوس
    مبابي بعد هدفه في دورتموند
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد
    احتفال مبابي
    مبابي
    احتفال مبابي (2)
كتب- محمد عبدالهادي:

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إقالة أخصائية التغذية للفريق الأول، إيتزيار جونزاليس دي أريبا، بعد عام واحد فقط من تعيينها، رغم تبقي عام آخر في عقدها.

وبحسب الصحفي سيرخيو جوميز، فإن قرار الإقالة تم اتخاذه بعد نهاية مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية، في خطوة تشير إلى عدم رضا الإدارة عن أدائها خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن واقعة التسمم الغذائي التي تعرض لها النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال تواجده مع الفريق في الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة، كانت السبب الرئيسي وراء هذا القرار.

وكان مبابي قد غاب عن مباريات ريال مدريد في دور المجموعات من البطولة ضد كل من الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي، بعد إصابته بأعراض حادة من التهاب المعدة والأمعاء، والتي استدعت نقله إلى المستشفى.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية آنذاك، أن مبابي شعر بتوعك أثناء صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، قبل أن تتفاقم حالته الصحية بعد الوصول، حيث ارتفعت درجة حرارته وظهرت عليه أعراض التسمم الحاد.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتسمم غذائي ناتج عن بكتيريا يُرجح وجودها في الدواجن، ما أدى إلى فقدانه نحو 6 كيلوجرامات من وزنه، في تغير بدني بدا واضحًا على اللاعب.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد إصابة مبابي
