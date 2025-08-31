القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أبدى المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش عادته بالفوز الذي حققه على نظيره الأهلي، متمنيًا تحقيق البطولات من الفريق.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وفاز بيراميدز بهدفين مقابل هدف على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

تعليق مدرب بيراميدز على الفوز أمام الأهلي

وقال يورتشيتش خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الأهلي يبقى فريقًا كبيرًا، لديه لاعبين جدد ومدرب جديد هو صديقي، ولعبنا ضد بعضنا من قبل، من الطبيعي أن يحصل على الوقت الكافي لتطبيق فكره وتحقيق ما يريده".

وأشار مدرب بيراميدز إلى أنه سيعمل خلال فترة التوقف على تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في معسكر الفريق الخارجي:" وهو أمر غريب القيام بذلك في منتصف الموسم".

وأتم المدرب الكرواتي تصريحاته بقوله:"بيراميدز فريق كبير ولد ليكون كبيرًا، ومن حقه أن يحلم بأهداف كبيرة مثل التتويج بالدوري، أما حلمي الشخصي فهو صناعة إنجازات كبيرة مع هذا النادي".

