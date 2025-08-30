مباريات الأمس
منافسة على الخطوط.. ماذا قدم ريبيرو ويورتشيتش مع الأهلي وبيراميدز؟

09:00 ص السبت 30 أغسطس 2025
كتبت - هند عواد:

تحمل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، منافسة خاصة خارج الملعب، وبالتحديد على الخطوط بين الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأحمر، والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب السماوي.

وكانت بداية الموسم متواضعة بالنسبة للثنائي، ريبيرو ويورتشيتش، إذ تعادل الأهلي مع مودرن سبورت وغزل المحلة، وفاز على فاركو، فيما تعادل بيراميدز مع وادي دجلة والمصري البورسعيدي، وخسر من مودرن سبورت، وفاز على الإسماعيلي.

ماذا قدم خوسيه ريبيرو مع الأهلي؟

تولى خوسيه ريبيرو تدريب الأهلي في بداية الموسم، وخاض مع الفريق 3 مباريات في كأس العالم للأندية، انتهت كالآتي: التعادل مع إنتر ميامي، الهزيمة من بالميراس، التعادل مع بورتو.

وفي المجمل، قاد خوسيه ريبيرو الأهلي في 6 مباريات، لم يحقق سوى فوز وحيد، وتعرض لهزيمة، وتعادل في 4 مباريات.

وسجل الأهلي 10 أهداف خلال 6 مباريات تحت قيادة ريبيرو، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

ماذا قدم كرونسلاف يورتشيتش مع بيراميدز؟

يدخل كرونسلاف يورتشيتش الموسم الجديد مع بيراميدز، بعد تحقيق إنجاز تاريخي، بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، بينما خسر لقبي الدوري المصري لصالح الأهلي، وكأس مصر لصالح الزمالك.

ولعب بيراميدز 4 مباريات بالموسم الحالي، تحت قيادة الكرواتي، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين، وخسر لقاء، وسجل الفريق 4 أهداف، واستقبل 4 آخرين.

وفي المجمل، قاد يورتشيتش بيراميدز في 87 مباراة، فاز في 58 لقاء، وخسر 11 مباراة، وتعادل في 18 مواجهة.

وتُوّج بيراميدز ببطولتين منذ تولي يورتشيتش تدريب الفريق، في فبراير 2024، وهاتين البطولتين هما كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو ويورتشيتش الأهلي بيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز خوسيه ريبيرو كرونسلاف يورتشيتش
