بعد عودته من الإمارات.. إبراهيم عادل يؤدي تدريباته مع جهاز الفراعنة

09:37 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

يؤدي إبراهيم عادل نجم الجزيرة الإماراتي الحالي وبيراميدز الأسبق، تدريباته التجهيزية فور عودته إلى القاهرة، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول قيادة حسام حسن.

وتم تكليف الجهاز الفني للفراعنة بوضع برنامج تدريبي خاص لـ إبراهيم عادل والإشراف عليه وتخصيص قرة تدريبية له حتى موعد انطلاق المعسكر في 1 سبتمبر المقبل، وبذلك بحسب ما نقله المنسق الإعلامي للمنتخب.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الإثيوبي يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، يليها مواجهة بوركينا فاسو يوم 9على ملعب الأخير في الجولة الثامنة.

