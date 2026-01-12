نجم الزمالك السابق: حسام حسن رد على كل المشككين.. وإمام عاشور فاجئني

أشاد تامر عبدالحميد «دونجا»، نجم نادي الزمالك السابق، بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني خلال الفوز على كوت ديفوار، والتأهل إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال دونجا، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور»، إن مباراة كوت ديفوار تُعد الأفضل بلا استثناء للمدير الفني حسام حسن مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا مواجهة تكتيكية على أعلى مستوى.

وأضاف أن حسام حسن نجح في الرد على جميع المشككين، قائلًا: «أرفع القبعة لحسام حسن، المنتخب قدم مباراة رائعة أمام كوت ديفوار واستحق التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية».

وأشار دونجا إلى أن ياسر إبراهيم يُعد نجم البطولة مع المنتخب حتى الآن، مؤكدًا أن حسام عبدالمجيد قدم هو الآخر مباراة كبيرة للغاية أمام منتخب كوت ديفوار، إلى جانب إمام عاشور الذي ساهم في هدفين خلال اللقاء.

وأوضح أن محللي الأداء داخل الجهاز الفني تفوقوا على أنفسهم في قراءة منتخب كوت ديفوار، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتأهل والأداء المميز.

وأكد نجم الزمالك السابق أن استمرار المنتخب بنفس الأداء والروح القتالية أمام كوت ديفوار سيمنحه فرصة كبيرة للفوز على السنغال في نصف النهائي، متمنيًا أن يخوض حسام حسن اللقاء بنفس الأسلوب التكتيكي.

واختتم دونجا تصريحاته قائلًا: «تفاجأت بأداء إمام عاشور أمام كوت ديفوار، وهذا هو المستوى الذي كنا ننتظره منه، خاصة دوره كحلقة وصل بين الخطوط داخل المنتخب الوطني».