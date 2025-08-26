كيف يُفكر الزمالك في مستقبل لاعب الأزمة؟.. مصدر يجيب

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن كيف يفكرون في حل أزمة قيد الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج بعد تعثر إجراءات ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أنهم أتموا بالفعل إجراءات التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 وناديه الكيني وما يتبقى هو موافقة اتحاد الكرة على ضم اللاعب تحت السنة بعدما تم رفض ضمه رغم كون القيد للاعبين تحت السن يمتد حتى يوم 18 أغسطس.

ونوه المصدر إلى أن اتحاد الكرة قد أخطرهم بأن القيد للاعبين تحت السن حتى يوم 18 أغسطس يكون للاعبين الهواة وليس المحترفين.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حال عدم قيد اللاعب خلال الفترة الجارية سيتم قيده بصورة طبيعية خلال شهر يناير المقبل على أن يتدرب الفترة الحالية رفقة الفريق.

من هو بارون أوشينج؟

ويعد بارون أوشينج أحد المواهب الصاعدة في دولة كينيا إذ يلعب لصالح الفريق الأول بنادي سوفاباكا في بلاده الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بجدول الدوري برصيد 46 نقطة.

وانضم اللاعب لمنتخب كينيا للشباب إذ شارك في مباراتين ببطولة أمم أفريقيا للشباب الماضية أمام المغرب وتونس، بينما ظل على مقاعد البدلاء أمام منتخب نيجيريا.

اقرأ أيضاً:

"رأينا ما فعله أمام الأهلي والزمالك".. أول تعليق من مدرب بيراميدز على الخسارة أمام موردن سبورت

أول نجم يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز