كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الثلاثاء نظيره فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة باحثا عن استمرار الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

ويسعى نادي الزمالك للوصول إلى النقطة العاشرة، واستغلال تعثر الأهلي الذي تعادل مع غزل المحلة سلبيا، وخسارة بيراميدز من مودرن سبورت بنتيجة 2\1.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

ووضع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق المناسبة للمباراة، خلال المران الختامي أمس الإثنين.

وتنقل مباراة الزمالك أمام فاركو، في التاسعة مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايج - "الونش"- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - ألفينا بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ.