مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"انفعال يورشيتش واحتفالات عبدالعاطي".. لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت (صور)

12:42 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 10 صورة
    WhatsApp Image 2025-08-26 at 12.36.44 AM_11zon
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


شهدت مباراة بيراميدز وموردن سبورت العديد من الأحداث إذ تم طرد لاعب الأول محمد الشيبي فيما حصل على فريق على ركلة جزاء.

وكعادة مباريات بيراميدز فقد شهد اللقاء انفعالات من المدير الفني الكرواتي للفريق كرونوسلاف يورشيتش خاصة في لقطة طرد محمد الشيبي بالدقيقة 84 وكذلك احتج محمد الشيبي مدافع بيراميدز على حكم الراية بعد طرد زميله الشيبي.

وعلى الجانب الآخر احتفل لاعبو مودرن سبورت بالعودة لطريق الانتصارات وهي الاحتفالات التي ظهرت على المدير الفني للفريق مجدي عبدالعاطي مع الأهداف.

مودرن سبورت فاز على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين بعدما خسر في الجولة الماضية بالنتيجة ذاتها على يد نظيره الزمالك.

وعلى الجانب الآخر واصل بيراميدز التعثر في الدوري بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما أمام المصري.

اقرأ أيضًا:
"كان لنا أكثر من هجمة".. أول تعليق من علاء عبدالعال بعد التعادل مع الأهلي

محمد الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ضد موردن سبورت بيراميدز مودرن سبورت مجدي عبدالعاطي نتيجة مباراة بيراميدز وموردن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان