

شهدت مباراة بيراميدز وموردن سبورت العديد من الأحداث إذ تم طرد لاعب الأول محمد الشيبي فيما حصل على فريق على ركلة جزاء.

وكعادة مباريات بيراميدز فقد شهد اللقاء انفعالات من المدير الفني الكرواتي للفريق كرونوسلاف يورشيتش خاصة في لقطة طرد محمد الشيبي بالدقيقة 84 وكذلك احتج محمد الشيبي مدافع بيراميدز على حكم الراية بعد طرد زميله الشيبي.

وعلى الجانب الآخر احتفل لاعبو مودرن سبورت بالعودة لطريق الانتصارات وهي الاحتفالات التي ظهرت على المدير الفني للفريق مجدي عبدالعاطي مع الأهداف.

مودرن سبورت فاز على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين بعدما خسر في الجولة الماضية بالنتيجة ذاتها على يد نظيره الزمالك.

وعلى الجانب الآخر واصل بيراميدز التعثر في الدوري بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما أمام المصري.

