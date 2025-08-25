كتب - يوسف محمد:

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نيوكاسل، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كورتيس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش تركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

ويدخل الريدز اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل في المركز ال 15 بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويذكر أن ليفربول كان استهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بالفوز على حساب بورنموث بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

