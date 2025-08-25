كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب غزل المحلة، لمتابعة مباراة الفريق أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، على دعم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد وفاة والده.

ورددت جماهير المارد الأحمر، التي حضرت في مدرجات ستاد "المحلة"، هتاف خاص لدعم الشناوي، جاء كالتالي: "ليالي ياليالي يا ليالي، شناوي السد العالي".

وكان والد محمد الشناوي، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن الشناوي لم يشارك في المباراتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري، أمام كلا من مودرن سبورت في الجولة الأولى وفاركو في الجولة الثانية أيضًا.

