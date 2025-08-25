نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن ينافس على الدوري هذا الموسم

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن بيراميدز بدايته في الدوري الممتاز هذا الموسم توحي بأنه سيكون خارج المنافسة عن اللقب.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "بيراميدز بدايته في الدوري غير جيدة، وأشعر أن لاعبي بيراميدز داخلين الدوري بحالة من “التشبع” بسبب الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "المنافسة هذا الموسم ستكون بين الأهلي والزمالك فقط، والبداية السيئة لبيراميدز توحي أنه المنافسة ستنحصر بين القطبين".

وتابع: "البرازيلي خوان ألفينا لاعب مميز وصاحب قرار ولديه ثقة في نفسه وإمكانيات ستمثل إضافة قوية للزمالك، وأداء الأبيض حتى الآن في الدوري الممتاز جيدا للغاية".