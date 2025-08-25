موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم والقنوات الناقلة

لقاهرة – مصراوي

يواجه النادي الأهلي نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي و غزل المحلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على استاد المحلة.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الثانية أمام فريق فاركو، في لقاء انتهى برباعية مقابل هدف.

ويحتل "المارد الأحمر" المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و غزل المحلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.