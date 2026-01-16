مباريات الأمس
مصدر يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن رحيل جراديشار

كتب : مصراوي

09:59 م 16/01/2026
قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تأجيل حسم موقف مهاجم الفريق جراديشار، لحين التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي قرر تأجيل الرد على كافة العروض، التي يتلقاها مهاجم الفريق جراديشار، لحين حسم الموقف بخصوص التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد".

وأضاف: "توروب طالب إدارة النادي، بتأجيل الرد على العرضين المجري والبولندي للاعب، لحين التعاقد مع مهاجم جديد".

وتابع: "توروب لا يمانع رحيل جراديشار، لكن بشرط انهاء التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب المغربي يوسف بلعمري، سيتم قيده في الأهلي بدلا من مواطنه أشرف داري".

ويسعى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر، استعدادا للمنافسات المقبلة التي يخوضها اللاعب.

جراديشار النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي رحيل جراديشار عن الأهلي

