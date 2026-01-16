مصدر يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن رحيل جراديشار

مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تأجيل حسم موقف مهاجم الفريق جراديشار، لحين التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي قرر تأجيل الرد على كافة العروض، التي يتلقاها مهاجم الفريق جراديشار، لحين حسم الموقف بخصوص التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد".

وأضاف: "توروب طالب إدارة النادي، بتأجيل الرد على العرضين المجري والبولندي للاعب، لحين التعاقد مع مهاجم جديد".

وتابع: "توروب لا يمانع رحيل جراديشار، لكن بشرط انهاء التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب المغربي يوسف بلعمري، سيتم قيده في الأهلي بدلا من مواطنه أشرف داري".

ويسعى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر، استعدادا للمنافسات المقبلة التي يخوضها اللاعب.

