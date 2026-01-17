شوبير يكشف مفاجأة عن تطورات تجديد عقد ديانج مع الأهلي

كتب – محمد عبد السلام:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر برنامجه "الناظر مع شوبير" على قناة النهار، آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي.

وقال شوبير، إن ديانج كان قريبا من تجديد عقده مع النادي الأهلي، حيث جرت مفاوضات بالفعل، وتم التواصل مع مدير أعماله، وكانت الأمور قريبة جدا من إتمام التعاقد.

وأضاف، إدارة النادي الأهلي تفاجأت بتصريحات وكيل أعمال أليو ديانج، بعدما أكد أن اللاعب تلقى عرضا من إحدى الدوريات الخمس الكبرى، وهي؛ إسبانيا، وإنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا.

وأوضح، وكيل ديانج قال نصا إن هناك عرضا ضخما جدا من أحد أندية الدوريات الخمس الكبرى، و من الصعب تجاهله.

وتابع، رد فعل النادي الأهلي كان حاسما، حيث أكدت الإدارة أن ديانج سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، وأن عرض الأهلي ما زال قائما إذا كان مناسبا للاعب فأهلا به، وإذا لم يكن كذلك، فسيظل لاعبا في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم.

واختتم شوبير تصريحاته: منذ يومين كان ديانج قريبا من تجديد تعاقده مع الأهلي بنسبة 90%، لكن الآن أستطيع القول إن رحيله عن الأهلي أصبح بنسبة 90%.