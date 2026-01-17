مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

بعد انتهاء الجولة الـ 19.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 17/01/2026

بعد انتهاء الجولة الـ 19.. جدول ترتيب دوري المحترف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت اليوم الجمعة العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن منافسات ختام الجولة التاسعة عشر في دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

ومن أبرز مباريات اليوم فوز فريق المصرية للاتصالات على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، بينما سقط فريق أسوان أمام نظيره بروكسي بنتيجة 3-0.

وانتهت الجولة بتصدر فريق القناة جدول ترتيب دوري المحترفين المصري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني فريق مسار برصيد 35 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- القناة - 42 نقطة

2- مسار - 35 نقطة

3- أبوقير للأسمدة - 35 نقطة

4- بترول أسيوط - 34 نقطة

5- المصرية للاتصالات - 29 نقطة

6- مالية كفر الزيات - 28 نقطة

7- الداخلية - 27 نقطة

8- بروكسي - 26 نقطة

9- المنصورة - 26 نقطة

10- لافيينا - 25 نقطة

11- الترسانة - 25 نقطة

12- السكة الحديد - 22 نقطة

13- الإنتاج الحربي - 21 نقطة

14- أسوان - 18 نقطة

15- طنطا - 16 نقطة

16- ديروط - 15 نقطة

17- راية الرياضي - 15 نقطة

18- بلدية المحلة - 14 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب دوري المحترفين المصري القناة مسار أبوقير للأسمدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 17 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة
أخبار

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 17 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة
سمسارة واختلفت على العمولة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة سيدة في العبور
حوادث وقضايا

سمسارة واختلفت على العمولة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة سيدة في العبور

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة