بعد انتهاء الجولة الـ 19.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

أقيمت اليوم الجمعة العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن منافسات ختام الجولة التاسعة عشر في دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

ومن أبرز مباريات اليوم فوز فريق المصرية للاتصالات على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، بينما سقط فريق أسوان أمام نظيره بروكسي بنتيجة 3-0.

وانتهت الجولة بتصدر فريق القناة جدول ترتيب دوري المحترفين المصري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني فريق مسار برصيد 35 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- القناة - 42 نقطة

2- مسار - 35 نقطة

3- أبوقير للأسمدة - 35 نقطة

4- بترول أسيوط - 34 نقطة

5- المصرية للاتصالات - 29 نقطة

6- مالية كفر الزيات - 28 نقطة

7- الداخلية - 27 نقطة

8- بروكسي - 26 نقطة

9- المنصورة - 26 نقطة

10- لافيينا - 25 نقطة

11- الترسانة - 25 نقطة

12- السكة الحديد - 22 نقطة

13- الإنتاج الحربي - 21 نقطة

14- أسوان - 18 نقطة

15- طنطا - 16 نقطة

16- ديروط - 15 نقطة

17- راية الرياضي - 15 نقطة

18- بلدية المحلة - 14 نقطة