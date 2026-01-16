"القادم أفضل".. لاعب الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع الفريق

أعلن مدافع الأهلي الشاب عبد الرحمن رشدان، فسخ تعاقده مع المارد الأحمر ليصبح لاعبا حرًا، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عبد الرحمن، رشدان انتقل إلى مودرن سبورت في نوفمبر من عام 2024، قبل أن يعود للمارد الأحمر في يناير الجاري، إلا أن إدارة الأحمر قررت فسخ التعاقد مع اللاعب.

وكتب رشدان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تم فسخ التعاقد بيني وبين النادي الأهلي وبذلك أصبحت لاعبا حرا وبإذن الله القادم أفضل".

ويذكر أن عبد الرحمن رشدان، كان قد انضم إلى النادي الأهلي في مارس 2022، قادما من فريق وادي دجلة ولكنه لم يظهر مع الأهلي في أي مباراة.

