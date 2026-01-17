مباريات الأمس
أول تعليق من مصطفى العش بعد انضمامه للمصري البورسعيدي

كتب - يوسف محمد:

03:49 ص 17/01/2026
    مصطفى العش (2)
    مصطفى العش (1)
    مصطفى العش (3)
    مصطفى العش (4)

أكد مصطفى العش لاعب المصري البورسعيدي، أنه يخوض تجربته الجديدة مع الفريق البورسعيدي، بطموح جديد مع أحد أعرق الأندية المصرية.

وأعلن المصري البورسعيدي أمس الجمعة 16 يناير الجاري، تعاقده مع مصطفى العش على سبيل الإعارة قادما من الأهلي، بعقد لمدة موسم ونصف.

ونشر العش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال تقديمه لاعبا في المصري وكتب: "بسم الله توكلت على الله ، خطوة جديدة بطموح جديد مع نادي كبير وتاريخ كبير في الكرة المصرية".

وأضاف: "نفس الروح نفس الشغف أسأل الله التوفيق والسداد".

وكان العش انتقل إلى النادي الأهلي، في يناير من عام 2025 قادما من فريق زد، ومنذ الانضمام إلى المارد الأحمر، شارك العش في 21 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

