شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها مشاركة وسام أبو علي الأولى مع فريق كولومبوس كرو الأمريكي وتصريحات شيكابالا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

شقيقتان وأمنية والدته بشأن الأهلي.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد النني

يتمتع النجم المصري محمد النني بجماهيرية كبيرة، في الوسط الرياضي العالمي وليس داخل مصر فقط، خاصة في ظل مسيرته الاحترافية الكبيرة التي خاضها اللاعب في الملاعب الأوروبية، بالأخص في البريميرليج مع فريق أرسنال الإنجليزي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"لو تاخدت النادي هيقفل واللي جوا السبب".. شيكابالا يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بخصوص أرض أكتوبر

وجه شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر، رسالة لجمهور الزمالك أنهم يقفو بجانب نادي الزمالك بخصوص أرض أكتوبر، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"ضربة المرمى لها تاكتيك".. شيكابالا يكشف عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته في الزمالك

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك السابق، عن أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هو الأفضل من وجهة نظره، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"مشاكل"..شيكابالا يكشف مفاجأة بخصوص حراس مرمى الزمالك

صرح شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر، بأن صفقة انتقال الحارس المهدي سليمان إلى الزمالك كانت "صح وغلط" في الوقت ذاته، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"يروح الأهلي في الحالة دي".. شيكابالا يكشف مفاجأة بخصوص زيزو وحسام عبد المجيد

فجر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة خلال تصريحاته بخصوص مستقبل حسام عبد المجيد مدافع الفريق، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "MBC مصر، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"بصورة عبلة كامل".. تعليق كوميدي من زوجة النني الثانية على أنباء عودة شيرين لحسام حبيب

علقت البلوجر المغربية حنان، على الأنباء المنتشرة خلال الساعات الماضية، بشأن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها المطرب حسام حبيب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"فشلت محاولته لكسر النحس".. هل تجربة النصر الأسوأ رقميًا لرونالدو؟

جاء تحضير فريق النصر هذه المرة مختلفًا إذ ركزّ على التعاقد مع صفقات مميزة بارزة حتى وإن كانت بعدد صغير لتدعيم صفوفه وهي ماظهر بها تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الاختيارات بحسب تقارير صحفية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"في الظهور الأول لوسام".. كولومبوس يتلقى الهزيمة من نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي

تلقى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، الهزيمة اليوم أمام نظيره نيو إنجلاند ريفليوشن، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"عقارات وكرة قدم"..21 صورة وأبرز المعلومات عن ثروة محمد زيدان

يعد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، واحدا من أهم وأشهر اللاعبين المصريين، الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا، خاصة في ظل مشاركته رفقة العديد من الأندية الكبيرة في ألمانيا بشكل خاص، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بعد رسالتها الغامضة.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

نشرت زوجة محمد النني الأولى، آمال الحناوي، رسالة غامضة أمس بعد احتفاله بالفوز على نادي الشارقة الإماراتي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا