4 أهداف لريبيرو مع الأهلي أمام المحلة .. ماعلاقة الزمالك والمصري؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو للظهور مجددًا ببطولة الدوري حين يلتقي بنظيره غزل المحلة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويحل الأهلي عند السادسة من مساء يوم غد الإثنين ضيفًا على نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري بعدما غاب عن المشاركة في الجولة الثالثة وفقًا للنظام الحالي للموسم بغياب كل فريق عن جولة من الدور الأول.

الأهلي بدأ مشواره بالموسم الجاري من الدوري 2025/26 بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام مستضيفه موردن فيوتشر قبل الفوز برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية على ضيف فاركو.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة تحت قيادة ريبيرو ونصب أعينه عدة أهداف نستعرض منها أربعة:

1) مواصلة الانتصارات

يرغب الأهلي تحت قيادة مدربه ريبيرو في مواصلة الانتصارات والبناء على الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على حساب نظيره فاركو؛ لعدم فقد النقاط بصورة مبكرة في الدور الأول.

2) عقدة خارج الأرض

خاض الأهلي مباراتين بالموسم الجاري من الدور 25/26 تعثر في الأولى خارج أرضه بتعادل أمام مودرن سبورت وفاز في الثانية على أرضه لذا يريد ريبيرو كسر المواجهة خارج الأرض حتى يهرب مبكرًا من فكرة وجود عقدة للفريق خارج أرضه.

3) ملاحقة المصري والزمالك على الصدارة

فوز الأهلي على نظيره غزل المحلة يجعله يلاحق المصري والزمالك على الصدارة المبكرة لجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 4 نقاط ـ خاض مباراة أقل ـ.

4) نظافة الشباك

رغم تسجيل لاعبو الأهلي 6 أهداف خلال مباراتين إلا أن شباكهم اهتزت 3 مرات وهو ما يشير إلى وجود أزمة بخط الدفاع وبالتبعية يهدف ريبيرو إلى إنهاء هذه المشكلة والحفاظ على نظافة الشباك أمام غزل المحلة.