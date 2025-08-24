حادث وغرق في حمام السباحة.. مأساة نجوم الأهلي والزمالك مع وفاة أبنائهم

كتبت-هند عواد:

حكى حسام عرفات لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، لأول مرة عن نجله الذي توفي قبل ما يقرب من 12 عاما، وقال باكيا: "ابني مات بسبب ثقب في القلب، وعندما مرض ذهبنا به لطبيب كان يعلم أنه سيموت ولم يخبرنا، في اليوم التالي ذهبنا إلى المستشفى وفقدناه".

ولا يعد حسام عرفات هو الوحيد، إذ يوجد العديد من نجوم كرة القدم الذين فقدوا أبنائهم، لأسباب مختلفة، أبرزهم ثنائي الأهلي السابق إكرامي الشحات وأحمد بلال.

وفقد محمد فضل لاعب الأهلي السابق، نجله الصغير عام 2018، وكشفت زوجته إيمان تفاصيل وفاة طفلهما، في تصريحات عبر برنامج "هي": "كان يومًا عاديًا جدًا، وكان من المفترض أن يكون يومًا سعيدًا، لأنه يوم حفل تخرّجه من الحضانة في 31 مايو 2018. صباح ذلك اليوم، أيقظته وقلت له يلا علشان نروح الحضانة، كان مقررًا أن يقدم دور بطولة صغيرة ويغني أغنية، والأغنية دي بعد وفاته بقت تحمل معانٍ كبيرة جدًا بالنسبة لي".

وأضافت: "خرج من باب البيت، وكان الشارع هادي جدًا وصعب يحصل فيه حوادث، وولادي كانوا دايمًا بيلعبوا برا، لكن النصيب كان مختلف، خرج من البيت، وصدمته عربية، أنا ما شوفتش تفاصيل الحادث، لكن شفت محمد فضل وهو بياخده بسرعة وبيجري وهو حافي".

وتابعت: "حسّيت إن في حاجة حصلت، وخدت العربية فورًا من غير موبايل ولا أي حاجة، وروحت أقرب مستشفى متوقعة ألاقيه هناك، ولما دخلت سمعت صوت الإنذار وفهمت إن في كارثة، قعدت على الأرض، وهما كانوا لسه بيحاولوا ينقذوه، طلبت تليفون وكلمت والدتي علشان تيجي، لأنها دكتورة، الخبطة كانت قوية جدًا، وكل اللي قلته ساعتها: يا لطيف ألطف بينا، هو كان طفل مبهج جدًا وترك بصمة في كل من تعامل معه".

وفي عام 2012 فقد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، نجله عن عمر أربع سنوات بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد استمر معه فترة طويلة داخل المستشفى حتى تدهورت حالته الصحية ورحل.

وفي 4 نوفمبر 2006، تلقت الكرة المصرية بأكملها صدمة كبرى بوفاة أحمد إكرامي، نجل حارس الأهلي التاريخي إكرامي الشحات، عن عمر يناهز 26 عامًا، دون أن يعاني من أمراض أو يتعرض لأي حادث.

كما واجه أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، مأساة فقدان ابنه غرقًا في حمام سباحة الفيلا في مايو 2012، وكان هذا الأمر سببًا رئيسيًا في اعتزاله كرة القدم، وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "شيخ الحارة والجريئة": "دي أصعب حاجة مرت عليّ في حياتي، ما كنتش مصدق، مش عارف إذا كان اختبار ولا ابتلاء، ده أكتر واحد كنت بحبه وكنت آخده معايا في كل مكان، لكنه اتخطف مني فجأة، عشت بعدها 3 سنين فاقد لكل حاجة، ومقدرتش أكمل كورة، وبطّلت بسبب الصدمة".

