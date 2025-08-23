كتبت-هند عواد:

كشف حسام عرفات، لاعب الزمالك السابق، كواليس انتقاله إلى القلعة البيضاء قبل 17 عامًا، مشيرًا إلى أن عمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة النادي آنذاك، أعطى والده 10 آلاف جنيه خارج قيمة العقد.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "انتقالي إلى الزمالك كان في فترة ممدوح عباس. وقتها كنت في المنصورة مع الكابتن أبو رجيلة، ولعبت مباراة مع فريق 97 ضد الزمالك في ستاد حلمي زامورا، وسجلت هدفًا من منتصف الملعب، بعدها طلب النادي التعاقد معي".

وأضاف: "كان من المفترض أن أجلس مع عمرو الجنايني، ووالدي كان معي لأني كنت تحت السن. والدي كان رجلًا بسيطًا، فأخبرته بما يجب أن يقوله، وأن نطلب 250 ألف جنيه في الموسم الأول. لكنه كان خائفًا وقال لي: (سيرفضون)، وعقدنا الجلسة، وكان على طبيعته، لدرجة أن الجنايني أعطاه 10 آلاف جنيه خارج العقد، ونظر لي ضاحكًا وقال: (دول خارج العقد وما تقولش لمامتك). كما حصلت على شيك بمقدم تعاقد 80 ألف جنيه".

واختتم: "بعد انتهاء الجلسة كانت الساعة التاسعة مساءً والبنوك مغلقة. قلت لأبي نصرف الأموال من المنصورة تاني يوم، لكنه أصر، فبتنا في السيارة أمام باب النادي. أنا ما نمتش طول الليل، كنت أتخيل المبلغ وماذا سأفعل به، لكن والدي أعطاني منه 500 جنيه فقط".

