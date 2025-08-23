كتب - يوسف محمد:

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بأزمة سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المندوه في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة: "اجتمعنا مع وزير الإسكان لمناقشة أزمة سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بعد ذلك عقدنا اجتماعًا مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة الموضوع ذاته أيضًا".

وأضاف: "نستعد لتقديم تظلم يتم رفعه من وزارة الإسكان إلى رئيس مجلس الوزراء، ثم إلى السيد رئيس الجمهورية، خاصة وأننا لم نتلق ردًا نهائياً خلال الاجتماع مع وزير الإسكان بخصوص أزمة سحب أرض النادي".

وتابع: "لدينا ثقة كبيرة، أن السيد رئيس الجمهورية سيتخذ القرار المناسب بخصوص أزمة أرض النادي في أكتوبر، خاصة وأن القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم المؤسسات التي تواجه صعوبات".

واختتم المندوه: "أرض النادي في أكتوبر، تعد مشروع لإحياء كيان عظيم، لذلك فإن مشروع أرض أكتوبر بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت".

أقرأ أيضًا:

النني يعلق على فوز الجزيرة الأول في الدوري الإماراتي



"فيضانات وأمطار".. 5 صور من غرق ملعب الكامب نو بعد أعمال التجديد