خوان ألفينا.. قصة دعم عائلته وزوجته تستعد لاستقبال مولودتهما في مصر

06:15 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

دون البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد، أول أهدافه بالقميص الأبيض، باحتفال خاص لابنته، التي لم تولد حتى الآن، إذ أنه أشار بيده إلى حرف M لابنته ماريا "Mariah".

وحضر خوان إلى مصر مع عائلته، والده ووالدته وزجته، على أن يعود أبويه إلى البرازيل يوم الثلاثاء المقبل، فيما تبقى زوجته معه، وتضع طفلتهما في مصر، وفقا لما قاله والد اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي.

واحتفل ألفينا بحفل زفافه، يوم 23 يونيو 2024، ونشر الثنائي صورا من زفافهما عبر حسابتهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفي 6 أبريل أعلنا انتظارهما مولودا.

وفي يوليو الماضي 2025، نشر خوان صورته وزوجته مع ألوان وردية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "في كائن صغير جدًا، وجدتُ أعظم حب في العالم، أحبك كثيرًا يا Mariah".

خوان ألفينا زوجة خوان ألفينا الزمالك ابنتة خوان ألفينا
