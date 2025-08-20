كتب- محمد عبدالهادي:

وافقت رابطة الدوري الأمريكي على رفع علم فلسطين في المدرجات خلال الفترة القادمة، وذلك بعد إنضمام اللاعب وسام أبو على لصفوف نادي كولومبوس كرو.

وانضم وسام أبى على لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من النادي الأهلي مقابل 7.5 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" العالمية، أن رابطة الدوري الأمريكي وافقت على رفع علم واحد لجنسية كل لاعب في المدرجات، بما في ذلك العلم الفلسطيني.

وجاءت الموافقة على رفع العلم الفلسطيني في مدرجات الدوري الأمريكي، بسبب اللاعب وسام أبو علي المنضم حديثًا لفريق كولومبوس كرو، والذي أختار تمثيل منتخب الفدائيين على منتخب الدنمارك الذي يحمل جنسيته أيضًا.