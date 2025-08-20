مباريات الأمس
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

96 102
18:00

مالي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

0 0
21:00

غزل المحلة

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

"بسبب وسام أبو علي".. الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين بالمدرجات.. ما القصة؟

09:32 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 4
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 2
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو ع
    وسام أبو علي
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 6
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 7
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 3
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي
    وسام أبو علي 1 (5) (1)
    وسام أبو علي 1 (1) (1)
