محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

06:31 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت أسرة الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، مساء اليوم، في تلقي العزاء بوفاة والده، وذلك بمسقط رأسه بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وسط حضور واسع من الأهالي والأقارب وعدد من الشخصيات الرياضية والعامة.

وشهد سرادق العزاء توافدًا كبيرًا من محبي وعشاق اللاعب، إلى جانب قيادات محلية وزملاء من نجوم كرة القدم، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد في مصابها.

وكانت صلاة الجنازة قد أُقيمت عقب صلاة الظهر اليوم على والد الشناوي بقرية الشرقاوية التابعة لمدينة بيلا، قبل أن يُشيَّع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكان والد الشناوي قد توفي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي قبل نقله إلى مسقط رأسه في كفر الشيخ لإتمام مراسم الدفن.

