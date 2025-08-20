كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافدًا غفيرًا للمواطنين للمشاركة في تشييع جثمان والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

تجمّع الموطنون أمام مسجد الإمام البخاري، حيث من المقرر إقامة صلاة الجنازة على الحاج السيد الشناوي والد لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلى.

جابت سيارات تحمل مكبرات الصوت أنحاء العزبة والقرى المجاورة للإعلان عن موعد الجنازة ومكانها، مما أدى إلى حشد كبير من المشيعين.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، بعد أن اختل توازنها عند الكيلو 292، وأسفر الحادث عن وفاته على الفور، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، بعد انتقل الجثمان إلى مسقط رأسه فى كفر الشيخ لدفنه.