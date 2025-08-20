مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

قبل لحظات من التشييع.. توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي

11:55 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافدًا غفيرًا للمواطنين للمشاركة في تشييع جثمان والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

تجمّع الموطنون أمام مسجد الإمام البخاري، حيث من المقرر إقامة صلاة الجنازة على الحاج السيد الشناوي والد لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلى.

جابت سيارات تحمل مكبرات الصوت أنحاء العزبة والقرى المجاورة للإعلان عن موعد الجنازة ومكانها، مما أدى إلى حشد كبير من المشيعين.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، بعد أن اختل توازنها عند الكيلو 292، وأسفر الحادث عن وفاته على الفور، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، بعد انتقل الجثمان إلى مسقط رأسه فى كفر الشيخ لدفنه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كفر الشيخ وفاة والد الشناوي والد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة