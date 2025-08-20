كفر الشيخ - إسلام عمار:

في أجواء من الحزن، تحدثت أسرة اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر عن الأب الراحل السيد الشناوي، كاشفةً عن جوانب مؤثرة من حياته التي انتهت بحادث أليم.

أكد محمود عبدالعزيز، ابن شقيقة الأب الراحل، أن خاله كان يتميز بـ"سمو الأخلاق والطيبة المفرطة"، وكان محبًا لكل الناس ويسعى دائمًا لإرضاء الجميع.

وأوضح أن آخر لقاء بينهما كان قبل وفاته بأربعة أيام، وتحدث فيه معهم عن أعمال الخير، مداعبًا الجميع كعادته ومتذكرًا أيامه في قريتهم "الشرقاوية".

وعلى نفس المنوال، تحدث محمد محمود عطية، أحد أقارب والد الشناوي، قائلاً إن "الحاج سيد الله يرحمه كان بيجي هنا في القرية عشان يطمن علينا.. ولما كان بيشوف حد زعلانين مع بعض ما كانش بيرتاح إلا لما يصالحهم على بعض".

وتروي هذه الشهادات المؤثرة حياة الأب الراحل قبل وفاته في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، ما أدى إلى وفاته، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى أكتوبر المركزي.