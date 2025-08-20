موعد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تستكمل اليوم الأربعاء، الموافق 20 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء وادي دجلة أمام بتروجيت، ومواجهة غزل المحلة أمام الجونة.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1
وادي دجلة ضد بتروجيت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2
غزل المحلة ضد الجونة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
